Lamberto Remondini: 'Vi racconto l'altra storia d'Italia'

'La storia ufficiale, quella che abbiamo studiato, è sempre stata semplificata e manipolata proponendo moventi banali per giustificare tragedie collettive pianificate dalle élites in ragione degli obiettivi prefissati. Una massa opportunamente distratta accetta sempre facilmente una narrazione superficiale degli eventi mentre accadono, narrazione superficiale che poi diventa storia ufficiale. Le élites muovono i fili da dietro le quinte, non agiscono mai direttamente ma tramite una catena di comando fatta di uomini (“camerieri del potere”) che sono invece più o meno noti all’opinione pubblica ed obbedienti ad una precisa gerarchia'. Sono alcuni concetti espressi da Lamberto Rimondini nel primo dei due volumi intitolati l'Altra Storia d'Italia.In questo primo volume Lamberto Rimondini si dedica a indagare le vicende storiche che vanno dal 1802 al 1947, riportando documenti desegretati e inediti, fonti ignorate dalla narrazione ufficiale e interviste, e analizzando gli eventi da un'altra ottica, dimostrando come un'élite, attraverso i suoi uomini infiltrati nelle istituzioni e supportata dei media (che controlla), abbia deciso la vera storia d'Italia.'Il potere - afferma Rimondini - non ha fantasia: esso usa sempre gli stessi metodi limitandosi ad adeguarli ai tempi che cambiano ed alla evoluzione della tecnologia. Per questa ragione, se sappiamo quali sono i metodi, siamo in grado di riconoscerli anche nel presente e, forse, siamo in grado di comprendere o anticipare le mosse future di chi detiene il potere. Per il potere è sostanziale mantenere lo scontro sociale sul piano orizzontale, tra capitalisti e proletari, destra e sinistra, impedendo con ogni mezzo quello verticale, tra popolo ed élites, perché, una rivoluzione in tale senso, lo distruggerebbe'.Abbiamo incontrato Lamberto Rimondini a Modena.