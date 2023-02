Sabato 18 febbraio l’inaugurazione di Hobo a Modena

HOBO – Spazio Urbano si presenta al pubblico, grazie a Gianmario Sannicola, a cui viene affidata la cura della programmazione artistica e a URBANER – Culture Urbane Emilia-Romagna, progetto nato nel 2020 che ha l'obiettivo di riconoscere e valorizzare le culture che si formano in ambito urbano. HOBO diventerà uno spazio che ospiterà artisti nati con le controculture e sottoculture, una giungla nel centro di Modena.'I dipinti di Angelo464 sono discreti - scrive Andrea Ceresa -, si colgono giusto con la coda dell’occhio, ma hanno la forza di farti voltare per verificare: ci hai visto giusto, o sei ancora assonnato visto che sono le 7.31? Perché su quella carrozza di un treno merci c’è un pezzo di un treno passeggeri? Quei colori non dovrebbero stare lì. Nemmeno i ferrovieri sanno darsi una risposta. E nonostante gli strumenti siano gli stessi usati dai writer – come pure lo è la matrice illegale dell’atto - a colpo d’occhio quelle finestrelle evocano tutt’altro che fastidio. È una sensazione molto più ambigua, eppure così familiare. Il treno'.