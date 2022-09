Smart Life Festival, a Modena incontri artistici con Quayola e Circle

Tanti appuntamenti per Smart Life Festival 22, questa sera alle 19 presso la Chiesa di San Carlo (via San Carlo a Modena), Davide Quayola presenterà al pubblico nel talk multimediale Gazing Machines gli esiti più recenti del proprio lavoro. Una ricerca costante realizzata attraverso il digitale, la robotica, l’Intelligenza Artificiale e i software generativi, capace di stimolarci a riflettere sul ruolo dell’uomo nel mondo contemporaneo e sulla necessità di tracciare le coordinate di un nuovo umanesimo in un’epoca sempre più guidata dalle tecnologie. Dialogherà con Quayola Nicolas Ballario, giornalista, curatore ed esperto di arte contemporanea. L’appuntamento è a ingresso libero su prenotazione. Quayola sarà presente all’interno di Smart Life Festival 22 anche con l’installazione Pointillisme.Da oggi al 2 ottobre presso Sala Cardinali della Fondazione Collegio San Carlo, invece la think-tank digitale CIRCLE partecipa al festival con DANCING IN TRANSIT #2, il quarto capitolo di un ciclo di public program incentrato sulla relazione tra corpi, movimento e città, curato da 2050+ con il supporto di Slam Jam.Sabato 1 ottobre al Teatro Tempio, viale Caduti in Guerra, dalle ore 18 show con evento finale. Performance e dj set con Umanesimo artificiale, Jumbo e ACIDTANKSOUNDMEDIUM.