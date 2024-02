Storie a Finale, per riscoprire il potere educativo e sociale delle arti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Storie' è un progetto culturale che nasce con l’intento di promuovere eventi di arti visive, iniziative che nel momento in cui prendono forma e concretezza, diventano occasione di riflessione collettiva, di confronto e di condivisione. 'Storie' si pone l’obiettivo di mettere a confronto artisti della scena locale e nazionale con autori del panorama internazionale in un’ottica di dialogo continuo e costruttivo nonché di scambio di conoscenze ed esperienze, riconoscendo in pieno il potere educativo e sociale delle arti.Si parte il 10 febbraio alle 12.

30 allo Spazio temporaneo di via comunale Rovere a Finale con la inaugurazione di 'Storie di tenue devastazione', una esposizione di Beatrice Pucci e Marino Neri.

Si continua il 16 febbraio alle 21.30 alla Stazione Rulli Frulli con 'Storie di un lungo silenzio' con Leila Marzocchi che presenta 'L'ombra non è mai così lontana', un libro sul silenzio, quello dei sopravvissuti alle persecuzioni delle leggi razziali e di coloro che vennero deportati dal nazifascismo.

Terzo appuntamento il 23 febbraio alle 21 al Cinema Corso di Finale con 'La memoria dell'ovale', musica e cinema di animazione con Massimiliano Cranchi e Michele Bernardi.