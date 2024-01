Teatro: a Concordia in scena 'L'anatra all'arancia'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sul palco anche Ruben Rigillo, Beatrice Schiaffino e Antonella Piccolo, in uno spettacolo che è un titolo emblematico di quella drammaturgia che suscita l’ilarità con classe e attraverso un uso sapiente e sottile della macchina teatrale. Una storia universale, quella di un uomo e di una donna e del loro ménage messo in crisi dalla personalità di lui, egoista, incline al tradimento e alle bugie, vittima del proprio infantilismo, finché lei finisce per innamorarsi di un altro, che è in tutto l’opposto del marito che parte al contrattacco per riconquistare la moglie, dando il via ad una serie di divertenti equivoci.

Ogni mossa dei protagonisti ne rivela le emozioni, le mette a nudo a poco a poco e il cinismo lascia il passo ai timori, all’acredine, alla rivalità, alla gelosia; in una parola all’amore, poiché è di questo che si parla. Una commedia che afferra immediatamente e trascina nel suo vortice di battute sagaci.



Celebre è anche la versione cinematografica del 1975 che vedeva Ugo Tognazzi e Monica Vitti nei panni della coppia protagonista con la regia di Luciano Salce. Interpretazione che valse alla Vitti il David di Donatello e il Nastro d’argento come Miglior attrice protagonista.











