È quindi per me, oggi, l’occasione per rinnovargli i ringraziamenti per l’apporto che sta dando a Ferrara e alla sua vita culturale. Il compleanno del Maestro Magiera ricorre inoltre nello stesso giorno di quello del compianto Maestro Claudio Abbado, in una continuità tra grandi della musica e dell’opera”. Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri nel giorno dell’89esimo compleanno del Maestro Leone Magiera, presidente onorario del teatro “Claudio Abbado” di Ferrara e direttore musicale de Le Nozze di Figaro, in calendario il 30 giugno e il 2 luglio, sempre alle 21. Magiera, modenese doc, ha ottenuto i giusti riconoscimenti solo nel ferrarese.'Per la seconda volta in due anni il Maestro Leone Magiera festeggia il suo compleanno a Ferrara, con i giovani talenti da lui selezionati, quest'anno in vista delle imminenti 'Le Nozze di Figaro', per la regìa di Adrian Schvarzstein con l'accompagnamento dell'orchestra Città di Ferrara e del coro del Teatro Comunale. È un onore che il Maestro Magiera - passato alla storia come scopritore di alcuni dei più grandi talenti del Novecento - abbia scelto Ferrara per far crescere i nuovi protagonisti dell'opera. Un progetto importante e ambizioso, che rappresenta un vanto per la nostra città', dice l'assessore alla Cultura Marco Gulinelli.