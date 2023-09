Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Mentre gli attori che saliranno sul palco negli spettacoli di prosa saranno Marina Massironi, Antonino Grosso, Giuseppe Pambieri, Paola Quattrini, Nello Mascia, Edy Angelillo, Michela Miconi, Sergio Muniz, Gaia De Laurentis, Massimiliano Gallo, Lorenzo Lavia, Corrado Tedeschi, Deborah Caprioglio ed altri, tutti artisti di sicuro richiamo per gli amanti della prosa.Tra gli spettacoli musicali, un ‘tributo’ agli Abba Dream, la Compagnia delle Mo-Re, Grease, Malvagia, Per la danza si esibiranno i Black Dance e gli ‘Illusionisti’, mentre tra gli spettacoli comici il ‘cartellone’ propone l’esibizione di Pennacchi, Scifoni, Ornano, Morelli, Paoloantoni, Hendel, Mammucari. La ‘Mille bolle blù’ sarà infine il piatto forte del ‘Fantateatro per la famiglia’.Che si tratti di un programma teatrale 'importante, originale e per alcuni versi nuovo' lo ha ammesso lo stesso Berto Gavioli 'dopo anni di difficoltà e di problemi che ora sembrano superati', ha detto.Ma anche lui si è superato, aggiungiamo noi, nell’assicurarsi per il palcoscenico del Michelangelo la ‘creme’ che offre ora il ‘mercato’ artistico e teatrale italiano.