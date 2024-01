TEDxMirandola spicca a livello mondiale con Andrealuna Pizzetti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ed è proprio sullo Spazio che verte il video registrato all’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola. Il punto di partenza è una domanda:Con il suo racconto sul perché la Luna sia così importante per la cura della vita sulla Terra, Andrealuna Pizzetti non ha solo conquistato il pubblico presente in sala, ma ha superato le 30mila visualizzazioni già nelle prime due settimane dopo la pubblicazione online sul canale TEDx Talks all’indirizzo youtube.com/watch?v=AseE1VTJ8Es

“Una grande soddisfazione per tutto il team di TEDxMirandola, e anche un attestato di stima da parte della community internazionale, che ha riconosciuto la qualità dei contenuti che selezioniamo e presentiamo al pubblico”, ha commentato il licenziatario dell’evento, Matteo Stefanini.



Insieme a quello di Andrealuna Pizzetti, sono disponibili online anche tutti gli altri video dell’edizione 2023 di TEDxMirandola e delle due precedenti, sempre su tedxmirandola.com. Tra i protagonisti Francesca Martinelli, Gianluca Ales, Camilla Ronchetti con Francesca Basaglia, Emanuele Ferrari, Francesca Benuzzi, Ludovica Billi con Chiara Bucello, Umberto Saetti e Sergio Suma.



Nel frattempo sono già avviati i preparativi per la quarta edizione di TEDxMirandola: l’appuntamento è per sabato 22 giugno 2024, con il tema One Health, come sempre anticipato dal workshop Biomedical Valley che si terrà venerdì 21 giugno. In un’epoca di grandi transizioni - energetica, digitale, ecologica - il cambiamento non può eludere la salute e la qualità della vita. Per questo motivo, dalla patria dell’avanguardia medica e biomedica, TEDx vuole celebrare l'esistenza di una sola salute che riguarda le persone, il pianeta, la sua flora e la sua fauna e della quale ci dobbiamo prendere cura. Tutti insieme.