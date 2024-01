Torna Cento Carnevale d'Europa: Manservisi di nuovo protagonista

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A presentare la manifestazione il patron Ivano Manservisi, Patti Po e Alessandro Ramin, sul palco insieme alle immancabili ballerine brasiliane di Ipanema Spettacoli. Quest'anno, davanti alla Rocca Antica sarà allestito un secondo palco animato dalla conduzione di Radio Bruno con Maria Silvia Gentile.

Ad esibire la bellezza dei propri Giganti lungo Corso Guercino 5 associazioni carnevalesche: i campioni in carica la Società Carnevalesca Toponi, i Fantasti100, l'Associazione Carnevalesca I ragazzi del Guercino official, i Mazalora 1947 e la Società Carnevalesca Risveglio. Anche quest'anno, ad aprire la sfilata il gruppo non competitivo Figli delle Stelle.







Gli ospiti e gli venti

Il 28 gennaio si esibirà sul palco di Piazza Guercino Tananai, il 4 febbraio sarà il turno dei Gemelli DiVersi. Tanti anche gli eventi collaterali, che come ogni anno riempiranno di festa il mese di carnevale centese. Tornano ad aprire le sfilate i motori: Ferrari, Topolino, Lamborghini, La Festa del Motore - Tuning car parade e Alfa Romeo si alterneranno ogni domenica.

Tanti gli eventi nella programmazione dell'Assessorato alla cultura 'Aspettando il Carnevale', con laboratori didattici per bambini, rievocazioni storiche, burattini, concerti e il DJ Set di Quattroeventi e Acl Discoringinlinea.

La Fondazione Teatro Borgatti promuove gli spettacoli della stagione teatrale che si svolgeranno nel periodo 28 gennaio - 25 febbraio con sconti sugli ingressi per i possessori di biglietti o abbonamenti del Carnevale. Sconti anche per l'ingresso nella Civica Pinacoteca il Guercino.

Tra gli eventi collaterali una novità da segnalare: il weekend 3-4 febbraio, al Red Special, si terrà il Cento special Comix, una due giorni di artisti, cosplayer, fumettisti, fantasy e giochi da tavolo.

A chiudere la manifestazione come sempre lo spettacolo piromusicale alla Rocca.