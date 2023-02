Torna il Carnevale di Cento targato Manservisi

Dopo tre anni di stop e la ripresa a maggio dello scorso anno , torna la versione invernale del Cento Carnevale d’Europa, l’unico al mondo gemellato con il famoso Carnevale di Rio de Janeiro. Cento si prepara ad un mese di grande festa, che si svolgerà nel periodo 5-12-19-26 febbraio e 5 marzo e vedrà i Giganti di cartapesta contendersi il titolo di miglior carro 2023 lungo il suggestivo rettilineo di Corso Guercino. Le associazioni carnevalesche in gara saranno cinque: i Toponi (campioni in carica), i Ragazzi del Guercino, i Fantasti100, i Mazalora e il Risveglio.Durante il mese di Carnevale il centro storico di Cento si colorerà di iniziative culturali, letterarie, sportive, enogastronomiche, musicali e folcloristiche. Sul palco di Piazza Guercino non mancheranno poi i grandi testimonial e il ritmo di samba scandito dalle bellissime ballerine brasiliane.Confermata la conduzione dell’immancabile patron Ivano Manservisi, coadiuvato dalle voci da sempre sinonimo di Carnevale Patti Po e Alessandro Ramin. Media partner della manifestazione sarà ancora una volta Radio Bruno. Alla Console del Palco, a dettare i tempi e i ritmi della manifestazione, la producer internazionale e DJ Giulia Regain.Le cinque sfilate prenderanno il via a partire dalle 14. con l’iniziativa Sfilano le Eccellenze: rombanti creazioni Made in Italy apriranno le domeniche di manifestazione, anticipando le grandi opere di cartapesta, che percorreranno tutto il chilometro di Corso Guercino, fino alla Rocca per poi tornare verso la piazza per un secondo giro.Una manifestazione nel segno della festa e dell’intrattenimento, che si chiuderà il 5 marzo, con la proclamazione del carro vincitore e dopo la sfilata, ci sarà alla Rocca di Cento il consueto Testamento e Rogo di Tasi, la maschera di Cento, a seguire il grandioso spettacolo piromusicale, che ogni anno saluta la fine della manifestazione.

Le tappe



Domenica 5 febbraio apriranno la manifestazione le rombanti Ferrari, in sfilata a partire dalle ore 14, a cui seguirà la grande parata dei carri allegorici. Dal palco di Piazza Guercino intratterranno il pubblico la modella Anna Bardi, madrina della giornata, e il primo grande ospite dell’edizione 2023: il cantante di fama internazionale, già vincitore di Sanremo nel 2018, Ermal Meta, che si esibirà sul palco di Piazza Guercino con alcune sue hit.



Domenica 12 febbraio il palco di Piazza Guercino vedrà l’esibizione del rapper Emis Killa. Saranno quindi le mitiche FIAT 500 meglio conosciute come Topolino ad aprire il corso mascherato, a cura di Topolino Auto Club Italia. Sul palco la Madrina della giornata Irina Lavreniv e grandi ospiti ancora da svelare.



Domenica 19 febbraio, nel 60° anniversario dell’inizio di attività della Lamborghini Automobili di Sant’Agata Bolognese, sfileranno le potenti Lamborghini, create dal genio di Ferruccio Lamborghini, storico imprenditore nato a Cento. Durante il weekend verranno organizzati numerosi eventi collaterali per celebrare i Lamborghini Days. Madrina della giornata la fotomodella Giulia Calzolari. Al termine della parata di andata si terrà l’esibizione dei Disco Club Paradiso, band grande rivelazione dell’ultima edizione di X-Factor.



Domenica 26 febbraio, ad anticipare i Giganti di cartapesta dalle 14, sarà la Car Tuning Parade, una sfilata rombante a cura de La Festa del Motore. Madrina della giornata la modella Eleonora Vallini.



Domenica 5 marzo la sfilata delle Alfa Romeo, a cura di Alfa Romeo Club Cento. Madrina della giornata la modella Sofia Pavan. La manifestazione si chiuderà con la proclamazione del miglior carro 2023, il tradizionale Testamento e Rogo di Tasi e l’incredibile spettacolo piromusicale alla Rocca a cura di Martarello Group.