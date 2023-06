Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L'attesa rassegna musicale Mundus, a cura di ATER fondazione, accoglie dunque per la prima volta Ute Lemper, la celebre artista tedesca, cantante, ballerina e attrice presenterà 45 anni di successi, una celebrazione della sua straordinaria carriera. Un concerto in cui poesia e musica, vita e storia si sovrappongono nei tanti brani che hanno segnato in profondità l’immaginario del secolo appena trascorso: si passerà dalla Berlino di oggi a quella di Weimar e dei suoi fumosi cabaret anni Venti, di Brecht e Weill. Non mancheranno incursioni nelle periferie di Buenos Aires e le sue balere dove risuona il tango di Astor Piazzolla, e nella magia di Parigi e dei suoi poeti chansonnier, tra cui spicca Jacques Brel; oltre a brani di Gershwin, Waits e Alberstein.Un viaggio nel tempo e intorno al mondo che verrà arricchito da brani originali composti dalla Lemper ispirandosi ai testi di Bukowski, Neruda e Coelho, per citarne alcuni; il tutto con forti contaminazioni jazzistiche in un mix di suoni e atmosfere accattivanti. Ute Lemper sarà accompagnata al pianoforte da Vana Gierig, al violino da Cyril Garac, al contrabasso da Giuseppe Bassi e alla batteria da Matthias Daneck.