Tre concerti in Appennino di Francesco Benozzo

Francesco Benozzo torna ad esibirsi sull'Appennino modenese con tre concerti per arpa celtica e bardica. Sabato 5 agosto sarà a Riolunato (Località Castellino di Groppo) alle ore 18, con il concerto 'Terra dei Faggi', dedicato alle musiche tradizionali dell'Appennino e dei luoghi del nord Europa. Mercoledì 9 agosto presenterà in prima assoluta, insieme alla danzatrice e cantante Barbara Zanoni, il loro progetto 'Sylvatica. Canti sciamanici erranti', un concerto per arpa bardica e voci, che ruota intorno alle tradizioni sciamaniche delle culture Inuit, siberiane e ugro-finniche: l'evento si terrà alla Masnà del Ribelle, nei boschi della frazione di Ospitale di Fanano. Giovedì 10 agosto, alle ore 21.30, il tradizionale concerto che Benozzo tiene da qualche anno presso il Lago Baccio (Pievepelago) per la notte delle stelle cadenti di San Lorenzo.



Benozzo, insignito di recente del premio internazionale 'Poeti dalla frontiera' e del premio nazionale 'Genius Loci', è al nono anno consecutivo di candidatura per il Premio Nobel per la letteratura, ed è in procinto di effettuare due tournée internazionali: alle Isole Faroer, dove presenterà in Novembre insieme a Fabio Bonvicini il loro nuovo cd 'Canto delle Isole Remote', e all Global Academy of Liberal Arts (GALA) di Bath, in Inghilterra, dove è atteso per una serie di concerti alle fine dello stesso mese di novembre. Per maggiori info sui tre imminenti concerti appenninici si può consultare il sito ufficiale.