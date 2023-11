Una serie di lezioni magistrali in Inghilterra per Francesco Benozzo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

È il caso della Bath Spa University inglese, una delle più prestigiose sedi universitarie del mondo britannico, che lo ha invitato, insieme alla Global Academy of Liberal Arts, per una serie di “lectiones magistrales” e conferenze pubbliche nella seconda metà di novembre.

Le tematiche affrontate da Benozzo spazieranno dall’origine del linguaggio poetico agli aspetti antropologici della musica tradizionale, dai temi del dissenso legati allo studio delle culture native alle tradizioni sciamaniche. Mercoledì 22 Novembre Benozzo terrà anche un concerto per voce e arpa bardica presso la Royal Literary & Scientific Institution.



Reduce da una fortunata tournée alle Isole Faroer insieme a Fabio Bonvicini, dove i due musicisti hanno presentato il nuovo album “Canto delle isole remote”, Benozzo sta ora per pubblicare, sempre per la casa discografica faroese Tutl records, il cd “Sylvatica. Canti sciamanici erranti”, concepito e composto insieme alla danzatrice contemporanea e cantante Barbara Zanoni (uscita prevista: gennaio 2024).