Vignola, domenica il monologo La bicicletta di Bashir

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Lo spettacolo è un intenso monologo che narra la storia di Bashir Ahmad Ahmadi, poeta e profugo afgano che ha vissuto per due anni a Volterra condividendo l’esperienza Teatro di Nascosto – Hidden Theatre di Annet Henneman e Gianni Calastri, un gruppo internazionale di teatro reportage che metteva in scena, in diverse forme, le storie di rifugiati e richiedenti asilo. Attraverso le parole di Bashir, Calastri ci conduce in una strada lunga e tortuosa che va dall’invasione russa dell’Afghanistan, all’arrivo dei talebani, passando per le peripezie drammatiche della fuga attraverso l’Iran e la Turchia fino ad approdare in Italia in compagnia di una vecchia bicicletta.Le Cence di Modena è un gruppo di donne che condividono la passione per il canto sociale. Il repertorio presentato è legato alla storia delle donne, tramandata attraverso canti che raccontano il loro tempo: tempo di lavoro, di allegria, di ingiustizie, di tragedie, di lotta, d’amore, di festa. In aggiunta il racconto delle lotte del popolo per la conquista di democrazia e di giustizia: la Resistenza, la storia subita dal popolo, con le guerre e lo sfruttamento.