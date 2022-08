350 milioni di investimenti alla Sacca: i mezzi in carbonio del futuro usciranno dai capannoni C.P.C.

Un investimento da 350 milioni per un aumento dagli 850 lavoratori attuali in costante crescita ai 1300 del 2025. Funzionale al raggiungimento della previsione di 500 milioni di euro di fatturato l'anno.Dopo l'accordo, nel 2017, con la Mitzubishi chemical che oggi detiene il 44% delle quote societarie della s.r.l. modenese presieduta dal suo fondatore Franco Iorio, la C.P.C. di Modena, leader mondiale nella lavorazione di fibre di carbonio, punta a trasformare industrialmente e urbanisticamente un intero quartiere. La Sacca. In parte lo ha già fatto espandendosi con capannoni di ultima generazione ed una torre in vetro nell'area compresa tra via del Tirassegno e via delle Suore, la sua area produttiva. E ora centro di produzioni uniche al mondo. Grazie alla chiave di volta rappresentata dal carbonio e dalla scelta della dirigenza di porsi come unico player mondiale capace di gestire tutta la filiera del carbonio per l'automotive.80 per centro degli addetti 850 principali2027 500 milioni di fatturatoMateria prima tutte le fasi della produzione che consente di know hoeLa più grossa Pressa al mondo fa 5000 tonnellateIntero kit carbonio e spazio tutti assemblatoUnica azienda al mondo che produce e assembla carvonjo