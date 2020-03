A Modena società carni evade 80 milioni di euro

Una base imponibile sottratta alle imposte sui redditi per oltre 80 milioni di euro e un'Iva evasa per quasi otto.Sono stati sequestrati beni per oltre 16 milioni di euro a un socio con residenza a Montecarlo, tra cui due Ferrari d'epoca. In un filone d'indagine, in particolare, sono emerse difformità tra le quantità di prodotti lavorati esposti nelle scritture di magazzino obbligatorie tenute dalla società e quelle evidenziate nei prospetti riferibili alle quantità lavorate dalle cooperative negli stabilimenti.Un secondo ambito di indagine, invece, e' scaturito da una segnalazione della Direzione territoriale del lavoro di Modena a seguito di accertamenti in materia di lavoro e di legislazione sociale svolti nei confrontiLe ispezioni si sono concluse con una segnalazione alla direzione regionale dell'agenzia di Entrate di Bologna su, un'Iva evasa di quasi otto milioni e ritenute mancate per 67.000 euro.Inoltre, al socio di maggioranza della primaispezionata,, le Fiamme gialle contestano l'omessa dichiarazione di redditi di capitale per un importo di oltre due milioni. Il socio aveva residenza a Montecarlo. In questo caso, il procuratore aggiunto Giuseppe Di Giorgio ha ottenuto dal gip l'emissione di un decreto di sequestro preventivo per assicurare il provento del reato di evasione accertato. Cosi', sono stati sequestrati dai finanzieri 10 beni immobili, tra fabbricati e terreni, sette auto tra le quali due prestigiose Ferrari d'epoca, due moto e quote societarie per un controvalore di 16 milioni. Il sequestro e' stato confermato anche dal Tribunale del riesame.