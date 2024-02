Amici della San Felice 1893 Banca Popolare incontra gli associati

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Mercoledì 21 febbraio, presso la sala Ariston di Camposanto alle 20.30 l'associazione 'Amici della San Felice 1893 Banca Popolare' ha convocato i propri associati per discutere e deliberare la propria posizione in merito agli oggetti posti all'OdG dell'assemblea della Banca, in programma per fine marzo (Bilancio esercizio 2023, elezione Consiglieri in Cda in scadenza).

'Con questo nostro incontro - afferma il presidente Davide Baraldi - vorremmo creare le premesse nell'interesse della Banca per un confronto aperto e costruttivo con la sua Governance, cercando di andare al superamento di quelle divisioni, polemiche e distinguo che rischiano di creare sfiducia nel corpo sociale della Banca e il venir meno di quella collaborazione che abbiamo sempre cercato pur nei limiti delle nostre posizioni ed idee. Sul Bilancio 2023 pur riscontrando sulla scorta di proiezioni oggettive ricavate dai numeri della semestrale approvata dal CdA, un recupero della redditività della gestione, avremo modo di evidenziare gli aspetti che ancora non ci permettono di esprimere un voto favorevole'.



'Sulla nomina degli amministratori evidenziamo che già dal 2023 l'associazione che ho l'onore di presiedere è stata esclusa, unica delle tre esistenti dal CdA (associazioni dipendenti, associazione grandi azionisti). Riteniamo questa nostra esclusione immotivata e non più giustificabile in termini di pari dignità e rappresentitività. L'associazione che presiedo è la più rappresentativa almeno sul piano numerico, contando su oltre 350 associati - continua Baraldi -. Altro tema che il 21 febbraio prossimo vorremmo analizzare è la necessità di valutare attentamente l'opportunità di operazioni staordinarie (vendita, aggregazioni, scorporo societari) che permettano a tutti i soci di rientrare sia pure in parte dalle forti minusvalenze subite sul prezzo di mercato delle loro azioni (quasi 2/3 rispetto ai valori del 2009).