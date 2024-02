Antalis acquisisce il 100% di Tecnoprimaf: operazione targata Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Con un fatturato consolidato di 26 milioni di euro nel 2023 e un totale di 80 dipendenti, Tecnoprimaf opera in 5 siti operativi a Modena. Fondata nel 1988, l'azienda è specializzata nella progettazione e produzione di soluzioni di imballaggio industriale protettivo e costruttivo. Da oltre 30 anni ha sviluppato competenze uniche e specifiche in diversi settori, concentrandosi sugli imballaggi in legno e sulle soluzioni di imballaggio anticorrosivo con il suo noto marchio Vci Force.Grazie a questa acquisizione da una parte Antalis diventa leader nelle soluzioni di imballaggio su misura per il mercato italiano, dall'altra Tecnoprimaf entra in un solido contesto imprenditoriale, internazionale, votato allo sviluppo e alla valorizzazione delle competenze e delle risorse locali.

I venditori continueranno ad operare in ruoli chiave in seno al nuovo progetto in Tecnoprimaf. I soci cedenti di Tecnoprimaf, la famiglia Amadori, manterranno i ruoli chiave nella dinamica del progetto di aggregazione e sviluppo industriale.



'Con l'ingresso in Antalis, Tecnoprimaf sarà in grado di ampliare il proprio portafoglio prodotti e di continuare lo sviluppo in Europa grazie a una gamma di prodotti più ampia e a nuovi clienti internazionali' - afferma Roberto Amadori, chief operating officer di Tecnoprimaf.



I consulenti che hanno seguito Tecnoprimaf sono tutti modenesi.

Per Tecnoprimaf e per i soci nell'operazione M&A, Grensey Corporate Finance ha infatti operato quale advisor finanziario e specialist, con un team coordinato dal dottor Stefano Leonelli. RB-Lex Studio Legale ha agito quale consulente per gli aspetti legali-contrattuali, con un team guidato dall'avvocato Lorenzo Barbieri, mentre lo Studio Salpa Commercialisti ha curato gli aspetti fiscali e societari con i dottori Deborah Righetti e Daniele Venturi.



'L'acquisizione di Tecnoprimaf è una fantastica opportunità - afferma Hervé Poncin, Chief Executive Officer di Antalis -. Tecnoprimaf fornisce già prodotti complementari ad alcuni dei nostri principali clienti. Combinando insieme l'offerta delle nostre due aziende italiane, stiamo ampliando la nostra offerta ai nostri clienti strategici. La trasformazione del legno è essenziale per penetrare in alcuni mercati e richiede un know-how e attrezzature specifiche. Lo stesso vale per le soluzioni anticorrosive Vci'.



Nella foto la direzione di Antalis e Tecnoprimaf con i consulenti in sede del 'closing'