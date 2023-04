Approvato bilancio Bper, all'ad Montani maxi compenso da 2,1 milioni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il dividendo sarà messo in pagamento dal 24 maggio.L'utile netto fatto registrare è pari a 1,294 miliardi di euro. Approvata anche la Relazione 2023 sulla Politica in materia di remunerazione. In particolare l'amministratore delegato di Bper, Piero Montani, ha ottenuto una remunerazione complessiva per il 2022 di 2,1 milioni.Nel dettaglio, i compensi fissi sono stati pari a 1,39 milioni. Quanto alla parte variabile, la Relazione spiega che 'il risultato di performance complessiva per il 2022 è pari al 122%. Il bonus complessivamente assegnato all'amministratore delegato e direttore generale, pertanto, è pari a 714.445 euro, che rappresenta il 34% della remunerazione complessiva'.