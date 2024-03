'Assemblea Banca San Felice, un risanamento pagato dai soci-azionisti'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

si terrà l'assemblea della 1893 Banca popolare , in vista dell'importante appuntamento arriva un critico intervento da parte di Davide Baraldi, presidente dell'associazione 'Amici della San Felice 1893 Banca Popolare'.'C'è molto fermento tra i soci per il dividendo da elemosina 0.15 cent per azione. Come associazione riconosciamo il risanamento dell'attuale Cda, ma sempre e solo pagato dai soci-azionisti. I vecchi dirigenti hanno percepito compensi faraonici sebbene dovrebbero, a nostro avviso, pagare i danni per una gestione fallimentare che ha fatto passare il capitale iniziale del 2007/2008 da 127 milioni ai 60 milioni scarsi di oggi - afferma Baraldi -. Ci aspettavamo che il presidente e il direttore generale con il Cda facessero un'azione di responsabilità verso i predecessori, cosa non avvenuta.

Anche per questo voteremo No a tutte le voci che presenta l'assemblea: no al bilancio che in pratica ci darà una elemosina mentre ai vertici stipendi alti. No all'aumento degli stipendi dei piani alti. No ad altre figure all'interno del Cda e alla riconferma di alcuni in scadenza. Un no per dire basta. Abbiamo già perso e dato troppo come soci ed azionisti. Abbiamo venduto Npl (svenduto crediti) svalutato l'azione, svenduto immobili, chiuso succursali (di proprietà ora vuote) e la fortuna di quest'anno sono i tassi a debito aumentati quindi l'utile è uscito senza tanti sforzi dalle tasche dei cittadini in alcuni casi soci-azionisti'.



I vertici della banca, pur contattati, hanno preferito non replicare alle parole del presidente dell'associazione 'Amici della San Felice 1893 Banca Popolare'.