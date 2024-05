Autovelox: Codacons, bene stretta contro Comuni che fanno cassa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'L'arrivo del decreto sugli autovelox prima delle vacanze estive garantirà gli automobilisti che si

sposteranno lungo la penisola per raggiungere i luoghi divilleggiatura, ed eviterà la solita raffica di sanzioni elevate ogniestate dai comuni che sfruttano gli autovelox per fare cassa'. Lo afferma il Codacons, commentando il decreto che dovrebbe esserepubblicato domani in Gazzetta ufficiale per regolamentare sul territorio l'installazione degli strumenti di rilevazione automatica della velocità, atteso addirittura dal 2010.





'Gli autovelox non possono trasformarsi in un bancomat usato dai comuni per prelevare soldi. Tuttavia occorre risolvere anche il nodo sulle omologazioni e approvazioni degli autovelox, allo scopo di evitare una raffica di ricorsi anche verso le multe giuste'.