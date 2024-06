Bce taglia i tassi di 25 punti base

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Come previsto, la Banca centrale europea taglia i tassi con una riduzione di un quarto di punto percentuale, ha portato il tasso sui depositi dal 4 al 3,75%, quello sulle di riferimento dal 4,50 al 4,25 per cento e quello sui prestiti marginali dal 4,75% al 4,50 per cento. Sono state però riviste al rialzo le previsioni sull’inflazione. Si tratta del primo taglio dei tassi deciso dalla consiglio direttivo della Banca Centrale europea dal settembre 2019.





'Abbiamo deciso di tagliare i tassi perché complessivamente la fiducia sul percorso futuro dell'inflazione è cresciuta negli ultimi mesi. Abbiamo considerato l'affidabilità e la forza delle nostre proiezioni. Quella del quarto trimestre 2025 è cambiata sempre di soli 0,1%, per cui abbiamo preso fiducia verso il taglio dei tassi. In futuro decideremo in base ai dati, analizzandoli in base a tre criteri: la previsione dell'inflazione, l'inflazione sottostante e la trasmissione della politica monetaria. Per questo decideremo in futuro sui tassi meeting per meeting. Servono molti dati prima di decidere' - così Christine Lagarde, presidente della Bce, durante la conferenza stampa.