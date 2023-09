Biomed Device inaugura la nuova sede con tanti progetti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













A tagliare il nastro nella nuova sede è stato ilalla presenza delle Istituzioni e quindi del Vicesindaco Gianpietro Cavazza e dell’Assessore Andrea Bosi per il Comune di Modena, del Prof. Massimo Dominici per UNIMORE, dell’ Ing. Massimo Garagnani per ASL Modena, della Dott.sa Teresa Figliomeni in rappresentanza dell’ Ufficio Scolastico Provinciale, dei Dipendenti, Collaboratori e Fornitori dell’Azienda e di Insegnanti, alunni e Dirigente Prof.sa Luigia Paolino del Liceo A. Venturi.“Si tratta di un importante traguardo che testimonia la crescita della nostra Azienda e la nostra volontà di continuare a portare qualità e innovazione in campo biomedicale, a partire dal nostro motto - CARE IN A RIVOLUTIONARY WAY - che pone l’attenzione sul fatto che i nostri Dispositivi Medici servono per curare le persone a partire da loro stesse, da qualcosa di cui sono fatte, quindi in modo assolutamente rivoluzionario e lungimirante”, evidenzia Marco Bertoni.Hanno partecipato all’inaugurazione anche gli insegnanti e gli alunni delle classi 4^B e 5^B del Liceo Artistico Adolfo Venturi di Modena, indirizzo Design Ceramico, che hanno progettato e poi realizzato meravigliosi complementi d’arredo, opere d’arte uniche, per allestire gli spazi della nuova sede di Biomed Device. Le opere realizzate uniscono Arte e Scienza in un design innovativo, creando un dialogo interdisciplinare di saperi integrati.

Biomed Device è un’Azienda nata nel 2006 per opera di Marco Bertoni, che dopo aver svolto studi di Biologia UniMoRe, ha maturato un’esperienza come Responsabile per il Sud Europa per la multinazionale Jhonson & Jhonson. Questo lo ha portato a relazionarsi con strutture sanitarie a livello nazionale ed internazionale.

A seguito di questa esperienza ha deciso di sviluppare qualcosa per il futuro, arrivando così a soddisfare con la propria Azienda le necessità di medici e ospedali di usufruire di dispositivi innovativi per la cura dei pazienti. Il primo prodotto progettato è stato un Dispositivo Medico innovativo per la raccolta delle cellule staminali periferiche e da cordone ombelicale: le prime sacche realizzate a livello mondiale con tutti i requisiti richiesti dalla normativa e dalle certificazioni vigenti.



“L’inizio è stato duro: siamo partiti in due, io e la dott.ssa Loredana Porfido, come collaboratrice part time (ad oggi sempre presente ai vertici organizzativi dell’Azienda), in una stanza, senza dipendenti, ma investendo tantissimo sia in studi che in risorse finanziarie, depositando parecchi brevetti - oltre 25 - che tutt’oggi sfruttiamo per produrre e commercializzare i nostri Device. Siamo poi riusciti ad ampliarci e ad iniziare a penetrare il mercato in modo significativo nel 2009, con la nascita vera e propria dell’Azienda e una sede con alcuni spazi e dipendenti in più. Così dalla prima piccola vendita, del valore di circa 50.000 euro, siamo arrivati ad oggi in questa nuova sede, passando per una struttura qui vicino che abbiamo di recente rivenduto a Martina Strazzer, la giovanissima imprenditrice ed influencer volto del suo brand di gioielli Amabile, titolare di una Azienda in forte crescita e sviluppo.



La produzione e i prodotti che commercializziamo sono tutti Made in Italy: da Mirandola, culla del Distretto Biomedicale. La mentalità, invece, è la classica imprenditoriale emiliana, che si caratterizza per la passione e il continuo desiderio di conoscenza e realizzazione che ha fatto la differenza, rappresentando un valore aggiunto anche nel percorso di sviluppo di BIOMED”, aggiunge Bertoni.



L’Azienda Biomed Device parte dall’idea, per poi passare alla prototipazione, brevettazione,certificazione,,produzione e vendita del prodotto, sempre in stretto contatto e in sinergia con le strutture ospedaliere e il suo mercato di riferimento internazionale.



Alcuni dei Paesi che serve, oltre all’Italia e all’Europa, sono ad esempio il Canada, l’Argentina, il Cile, gli Emirati Arabi, l’Arabia Saudita, con un trend di crescita del fatturato circa del 30% per ogni anno di attività.



I prodotti messi sul mercato, alcuni unici al mondo, riguardano principalmente i sistemi per la conservazione e preparazione di cellule per il trattamento con PRP, il plasma ricco di piastrine e sistemi per la conservazione di cellule staminali periferiche e da cordone.



Gli ambiti di applicazione dei dispositivi realizzati da Biomed Device per il trattamento del PRP trovano applicazione nell’Ortopedia, nella Rigenerazione Tissutale in Medicina Sportiva, Estetica, in Oftalmologia e in Dermatologia.



LA PARTNERSHIP CON IL LICEO A. VENTURI DI MODENA



Le classi 4^ e 5^ B dell’indirizzo di Design della Ceramica hanno preso parte ad un Laboratorio che prevedeva la progettazione e poi realizzazione di complementi arredo ceramici per allestire gli spazi della nuova sede della Azienda Biomed Device, che si trova a Cognento di Modena.



Sono stati quindi realizzati pannelli- sculture, targhe per pareti, e oggetti ceramici.



I ragazzi e le ragazze si sono relazionati coi tutor aziendali, hanno preso parte ad incontri, effettuato sopralluoghi e hanno quindi potuto esprimere competenza e creatività, misurandosi con un contesto nuovo e con l’approccio al Distretto Biomedicale, importante comparto produttivo del nostro territorio, a sottolineare il valore della collaborazione tra la scuola e importanti realtà territoriali.



'Quest' esperienza ci ha arricchito tanto, in particolare i ragazzi. Abbiamo conosciuto un mondo nuovo, ricco di grandi cose e abbiamo unito arte e scienza. Magnifico. Una collaborazione e un progetto molto grandi svolti tra le mura scolastiche e in tempi ristretti.



I veri attori protagonisti sono stati i ragazzi della 4^ e 5^ B del corso di Design della Ceramica. Un ringraziamento speciale all'Azienda Biomed, che ci ha assistito con cura, serietà e impegno fino all'ultimo' - ha evidenziato la Professoressa Maria Grazia Villani.