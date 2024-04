Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Con la nomina di questo Consiglio la Banca inizia un nuovo triennio durante il quale si misurerà con nuove sfide e consoliderà i traguardi importanti raggiunti ad oggi. Lavoreremo da subito per dare il miglior avvio in vista degli impegni che ci attendono' - afferma Cerchiai.'Sono onorato di questo incarico e ringrazio il Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordata. BPER oggi è uno dei principali attori nello scenario economico italiano, lavoreremo per consolidare questo posizionamento e per proseguire il percorso di crescita della banca. Desidero ringraziare anche a nome di tutto il Consiglio Flavia Mazzarella e Piero Luigi Montani per la loro gestione nell’ultimo triennio, che ha consentito alla Banca di raggiungere i livelli di eccellenza oggi riconosciuti da tutti gli operatori' - chiude Papa.