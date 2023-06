Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L’obiettivo dell’iniziativa, che prevede per ogni dipendente un utilizzo gratuito di massimo 15 ore mensili delle stazioni di ricarica, è quello di informare e sensibilizzare verso l’utilizzo di sistemi a basso impatto ambientale.'Da diversi anni BPER si impegna a concorrere in modo significativo al raggiungimento degli ‘Obiettivi di Sviluppo Sostenibile’ contenuti nella cosiddetta Agenda 2030. L’iniziativa che partirà dai prossimi giorni e che interesserà per ora i dipendenti del Centro Direzionale, va in questa direzione. Così come perseguono lo stesso obiettivo altri progetti, uno su tutti ‘Piantiamola di inquinare!’, che incentiva l’uso di monopattini elettrici e biciclette per raggiungere la propria sede di lavoro' - afferma Mario Catarella, Mobility Manager di Bper.