Bper, terremoto dirigenza: se ne va Togni, promosso direttore Unipol

Fabrizio Togni (nella foto) non è più il direttore generale di Bper. Oggi il cda, previo coinvolgimento ed espressione di parere favorevole del Comitato per le Remunerazioni, ha definito 'le condizioni per una risoluzione consensuale anticipata, al 31 dicembre 2019, del rapporto in essere'.

'A tal fine la Banca si impegna a riconoscere un importo lordo di 500.000 euro attribuito cash e upfront, a titolo di patto di non concorrenza (stipulato per la durata di anni 4, con riferimento all’ambito bancario e finanziario per le principali regioni di operatività del Gruppo Bper Banca), ed 250.000 euro riconosciuti a titolo di incentivo all’esodo, da corrispondersi, parte in cash e parte in phantom stock, in un periodo complessivo di 5 anni, con applicazione delle clausole di malus e di claw back, secondo quanto previsto dalle vigenti Politiche di Remunerazione del Gruppo Bper - si legge in una nota -. Gli importi da erogare in favore del ragionier Togni risultano conformi alle disposizioni relative alle politiche di remunerazione applicabili a BPER Banca ed in linea con la normativa in materia di Parti Correlate'.

'Il Consiglio di amministrazione ha ritenuto di non attivare il percorso strutturato definito nel piano di successione adottato dalla Società ai fini della scelta del nuovo Direttore Generale, ma di attribuire tale carica a Alessandro Vandelli, Amministratore delegato della Banca la rispondenza dei suoi requisiti al profilo ideale di Direttore generale, pure previsto nel Piano di Successione - continua la nota della banca -. Da ultimo il Consiglio di Amministrazione, previo coinvolgimento ed espressione di parere favorevole del Comitato per le nomine, ha nominato vice direttore generale vicario Stefano Rossetti, sino a pochi giorni fa direttore generale dell’incorporata Unipol Banca'.