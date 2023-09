Carpi, ecco il polo universitario: area da 5mila metri targata AeC

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Da lunedì 18 settembre prendono il via le lezioni di un corso di laurea magistrale in Sustainable Industrial Engineering. Sono attualmente già oltre 60 le aziende che hanno manifestato formalmente il loro interesse nei confronti di questa laurea. Si tratta di realtà nazionali, multinazionali e di importanti contesti imprenditoriali e cooperativi locali, per concretizzare un modello virtuoso di collaborazione tra mondo accademico, istituzioni e ambito produttivo. Il corso Sustainable Industrial Engineering si svolge interamente in lingua inglese, per potervi eccedere occorre un certificato di conoscenza linguistica B2, oltre a un voto di laurea triennale pari o superiore a 90/110.La laurea magistrale in partenza lunedì rappresenta il primo dei quattro asset che prenderanno corpo nel nuovissimo Polo Universitario di Carpi, che accoglierà a stretto giro, nei prossimi mesi, anche l’attività di ricerca universitaria, quella del trasferimento tecnologico al tessuto produttivo e la diffusione culturale attraverso eventi di divulgazione. Si tratta infatti di un ampio e moderno spazio multifunzionale per favorire la contaminazione tra attività di sviluppo e innovazione.Per concretizzare il progetto di alta formazione sul territorio, la Fondazione CR Carpi ha destinato 21 milioni di euro, per sostenere nel tempo l’attività didattica e di ricerca (6 milioni di euro), per finanziare interamente, con le restanti risorse, la costruzione del Polo Universitario carpigiano: una struttura a energia quasi zero, ampia circa 5.

000 mq, realizzata in poco più di un anno dal gruppo modenese AeC Costruzioni e progettata dal gruppo Lombardini22 all’interno della quale si snodano aule, un’ampia area laboratoriale, locali da destinare a start up e spin off universitari, locali per lo studio e il team working, e luoghi dove svolgere attività ed eventi culturali. Inserito nel nascente ampio parco urbano dell’Oltreferrovia, progettato da Mario Cucinella, il nuovo Polo Universitario ha la collocazione strategica di essere adiacente alla stazione ferroviaria, a pochi passi dal centro cittadino di Carpi e a una fermata di treno da Modena,



'Siamo molto felici ed orgogliosi di essere riusciti a portare a termine una sfida così importante per il nostro territorio. Il nuovo Polo Universitario di Carpi sarà un’opportunità epocale per il il futuro delle nuove generazioni, delle imprese e della cittadinanza – ha evidenziato il presidente della Fondazione CR Carpi Mario Ascari. Conoscenza, ricerca e innovazione sono elementi fondamentali per affrontare le sfide che i cambiamenti sociali, ambientali ed economici che stanno caratterizzando la nostra società. Il nuovo Polo Universitario è il più grande investimento in sapere mai realizzato a Carpi. L’Università aprirà un nuovo orizzonte di opportunità verso il quale la nostra comunità potrà guardare con fiducia, fierezza e ottimismo, evitando di farsi trovare impreparata. Questo importante risultato è stato possibile grazie a un formidabile gioco di squadra tra Fondazione CR Carpi, Università, Comune e Imprese. Grazie alla lungimiranza, al coraggio, all’impegno e al duro lavoro di centinaia di persone oggi Carpi ha l’Università'.



'Con l’inaugurazione di oggi, l’Università di Modena e Reggio Emilia non solo amplia il suo orizzonte formativo, ma anche riafferma il suo impegno per lo sviluppo integrato del territorio. Il nuovo polo tecnologico a Carpi, realizzato in sinergia con la Fondazione CR Carpi e il Comune, è un importante pilastro per l’innovazione e la formazione ingegneristica – ha spiegato il rettore Unimore Carlo Adolfo Porro. La sua posizione strategica e l’architettura attenta al contesto locale lo rendono un asset di estremo interesse non solo per la nostra comunità accademica, ma per l’intero territorio così rilevante della regione Emilia-Romagna. L’offerta di un corso in lingua inglese, inoltre, sottolinea il nostro impegno a preparare professionisti di calibro internazionale, in un’ottica di sempre maggiore armonizzazione delle esigenze locali con le opportunità globali'.



'Oggi è una giornata storica, non solo per la città ma per tutto il territorio – ha sottolineato il sindaco di Carpi Alberto Bellelli. Possiamo dirlo senza retorica perché non capita spesso inaugurare una sede universitaria fuori da un capoluogo di provincia, invece a Carpi è realtà. Sono orgoglioso e commosso per aver fatto parte di questa avventura, e rinnovo i sentimenti di gratitudine verso tutti gli attori: innanzitutto Unimore e Fondazione CR Carpi, ovviamente, poi tutti coloro – compresi i miei collaboratori e tutte gli uffici comunali coinvolti – che hanno contribuito a questo straordinario risultato, per giunta in tempi molto celeri'.