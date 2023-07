Cersaie accende i motori: biglietteria on-line e catalogo espositori

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













E’ possibile – previa registrazione - ricevere via e-mail il biglietto d’ingresso gratuito valido per tutti i giorni di fiera cliccando su questo link: https://www.cersaie.it/it/v_biglietteria.php Il biglietto Cersaie dà inoltre accesso a servizi che permettono di migliorare l'esperienza in fiera. Innanzitutto, consente di registrarsi velocemente presso gli stand degli espositori che utilizzano l'i-Business card: sarà sufficiente mostrare all'espositore il qr code presente sul biglietto per trasmettere tutti i propri dati di contatto. In secondo luogo, consente di accreditarsi agli eventi in programma, siano questi di natura istituzionale o aziendale.Il Catalogo Espositori rappresenta uno strumento per accedere a una approfondita conoscenza dell'azienda espositrice che, andando oltre il periodo di apertura della fiera, consente di migliorare le relazioni espositore - visitatore. E' accessibile sulla pagina https://www.cersaie.it/it/e_lista.php.L'utente potrà consultare le schede di tutti gli espositori di Cersaie e selezionare come Preferiti quelli di interesse e che si intende visitare durante il proprio viaggio a Bologna. Ogni scheda è composta dalle informazioni sull'azienda, dal logo, dalle immagini e video dei prodotti, dagli access point di contatto - utile al visitatore per entrare direttamente in connessione l'espositore, via email, e di seguirlo sui propri canali social.Cersaie 2023 si conferma il più prestigioso luogo di incontro su scala mondiale per la scoperta delle tendenze e delle ultime novità nel mondo della ceramica e dell’arredobagno, grazie ai 15 padiglioni interamente occupati ed agli oltre 640 espositori provenienti da tutto il mondo, ed in grado di esporre materiali e tendenze ormai in grado di ridefinire ogni ambito dello spazio architettonico.

In quattro decenni di percorso, Cersaie ha assunto il ruolo di riferimento globale per gli specialisti del settore, gli architetti, i distributori e gli investitori: una tendenza che troverà conferma ed espressione piena nell’edizione del quarantennale del Salone Internazionale della ceramica e dell’arredobagno in programma l'ultima settimana di settembre presso il Quartiere Fieristico di Bologna.