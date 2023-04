Compensi Hera il presidente Tommasi chiude col botto: 773mila nel 2022

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L'Assemblea dei giorni scorsi che ha approvato il bilancio ha approvato anche la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.Nel 2022 il presidente esecutivo Heranel suo ultimo anno di mandato pieno ha guadagnato 773.242 euro. Una cifra in linea rispetto al 2021 quando percepì 772mila euro.L'amministratore delegato Hera, ora passato a Snam, ha guadagnato per l'attività da gennaio ad aprile 2022 129.216 euro.Il vicepresidenteha percepito 102.388 euro, mentre al nuovo Adsono andati 374.280 euro per il lavoro svolto da maggio a dicembre 2022.Da segnalare tra gli amministratori Hera modenesi i 60.424 euro per. Intorno ai 60mila euro i compensi degli altri membri del cda:Il presidente del Collegio sindacaleha invece guadagnato 285.031 euro.(sindaco effettivo) ha portato a casa 174.972 euro e il collega(sindaco effettivo) 167.931 euro.