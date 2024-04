Confcooperative, Cugini, Dal Pozzo e Savini eletti vicepresidenti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I tre nuovi vicepresidenti di Confcooperative Emilia Romagna sono di diretta espressione dei territori e dei settori.Elisa Cugini è stata eletta il 4 marzo scorso nuova presidente di Confcooperative Parma. Imprenditrice agricola, è presidente della Latteria Sociale La Mezzanese di Sorbolo Mezzani, in provincia di Parma, caseificio cooperativo specializzato nella produzione di Parmigiano Reggiano.



Luca Dal Pozzo, referente per il territorio imolese di Confcooperative Terre d’Emilia, è presidente del Gruppo cooperativo sociale Solco Civitas di Imola, presente in tutto il territorio metropolitano di Bologna nei servizi socio-sanitari e di inserimento lavorativo.

Roberto Savini è presidente nazionale e regionale di Confcooperative Consumo e Utenza (Federazione che riunisce le cooperative di consumo, distribuzione, utenza, assicurazione e mutue sanitarie), oltre che vicepresidente di Confcooperative Romagna. È presidente del Gruppo cooperativo Cofra di Faenza che gestisce numerosi punti vendita della distribuzione organizzata nel territorio ravennate.



Insieme ai vicepresidenti regionali, questa mattina si è provveduto anche all’elezione del nuovo consiglio di presidenza di Confcooperative Emilia Romagna che sarà composto dai seguenti componenti: Francesco Milza (presidente), Cristina Bazzini (Parma), Matteo Caramaschi (presidente Confcooperative Terre d’Emilia), Elisa Cugini (presidente Confcooperative Parma), Carlo Dalmonte (Romagna), Luca Dal Pozzo (Terre d’Emilia), Patrizia Fantuzzi (Terre d’Emilia), Valerio Giorgis (Romagna), Vanni Girotti (Terre d’Emilia), Michele Mangolini (presidente Confcooperative Ferrara), Ireneo Maruccia (Terre d’Emilia), Daniel Negri (presidente Confcooperative Piacenza), Mauro Neri (presidente Confcooperative Romagna), Mirella Paglierani (Romagna), Daniele Ravaglia (Terre d’Emilia). A questi si aggiungono i presidenti delle sette Federazioni regionali di settore e, come invitati permanenti, i due rappresentanti della Commissione Dirigenti Cooperatrici e dei Giovani Imprenditori Cooperativi.