Confindustria, il modenese Emanuele Orsini sarà presidente

Attuale vicepresidente di Confindustria, 50 anni, è amministratore delegato di Sistem Costruzioni Srl di Solignano di Castelvetro.Domani si riunisce il consiglio generale dell'associazione che voterà per designare il prossimo leader. L'elezione sarà il 23 maggio con il voto dell'assemblea.Dopo 'forti fratture e forti tensioni', a Confindustria 'non serve che un candidato possa vincere per qualche voto, magari frutto di 'impegni o scambi' eccessivi e per me intollerabili e inaccettabili', scrive Edoardo Garrone annunciando un passo indietro nella corsa alla presidenza.'Solo sostenendo un unico candidato e mettendolo nella condizione ideale per forza e autonomia, si può garantire la miglior governabilità alla nostra Confindustria.

E' una rinuncia che personalmente mi costa molto, ma che confido possa determinare una svolta comportamentale e sostanziale, rendendomi e rendendoci orgogliosi di averlo fatto e di aver contribuito ad un cambiamento storico doveroso, esprimendo un modo di essere al servizio del sistema e non un sistema al servizio di se stessi'.



Il profilo

Il fatturato aggregato delle aziende gestite da Emanuele Orsini supera oggi i 110 milioni di euro, dei quali 72 milioni fanno capo a Tino Prosciutti, 40 mln a Sistem Costruzioni e 17 mln a Maranello Village.

Dopo aver ricoperto la carica di Presidente di Assolegno dal 2013, nel febbraio 2017 è stato eletto Presidente di FederlegnoArredo, la Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento. Tra i progetti più significativi realizzati durante la presidenza di Orsini c'è la ricostruzione dell'asilo di Finale Emilia, distrutto a seguito del terremoto del 2012.

Dal 2015 è membro della Giunta di Confindustria Modena e Capo della Sezione Varie della stessa associazione e nel 2016 è stato eletto membro del Gruppo tecnico Industria e Ambiente. Dal 2017 al 2020 ha fatto parte del Consiglio Generale di Confindustria Nazionale, diventando inoltre un componente del Gruppo Tecnico per l'Internazionalizzazione della stessa Confederazione. Dal maggio 2020 è Vicepresidente di Confindustria Nazionale con delega al Credito, alla Finanza e al Fisco.

Ad aprile 2013 è stato nominato vicepresidente di Unicredit Leasing, la società del gruppo UniCredit tra i leader in Italia nella locazione finanziaria, per poi assumerne la presidenza da maggio 2018 a maggio 2020. Nel 2018 è stato insignito dal ministro dell'Ambiente e della Tutela del Mare del diploma di benemerenza ambientale.