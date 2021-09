Conti correnti aziendali: caratteristiche, vantaggi e tipologie

Avere un c/c dedicato per i movimenti aziendali è obbligatorio per determinati tipi di attività lavorative ma, in ogni caso, è vantaggioso a prescindere. Si tengono sotto controllo i movimenti più facilmente, la gestione amministrativa è più ordinata, si agevolano eventuali controlli dell’Agenzia delle Entrate. I conti business sono pensati proprio per le realtà lavorative e l’offerta sul mercato è variegata, diversificata in base alla tipologia di azienda o di attività.Il c/c aziendale ha molte cose in comune con un conto per privati, comprese la presenza del codice IBAN, la funzionalità di ricevere denaro ed effettuare pagamenti e la possibilità della presenza di carte di credito. Ma ci sono delle peculiarità che caratterizzano un conto business, il quale è, d’altronde, un prodotto destinato a una realtà lavorativa, in cui si hanno esigenze diverse da quelle di un privato.I conti sul mercato, naturalmente, non sono tutti uguali. Ci sono possibilità offerte da diverse banche, inoltre c’è una diversificazione in base alla tipologia di realtà lavorativa. Ci si può orientare, in questo mondo, anche grazie informazioni offerte da Conticorrentiaziendali.it. Infatti, questo sito consente di confrontare le soluzioni migliori disponibili sul mercato, al fine individuare quella più adatta alle proprie necessità.In ogni caso, si possono individuare, in linea generale, le caratteristiche principali dei conti aziendali. Si pensi al fatto che le aziende hanno movimenti finanziari praticamente tutti i giorni e, difatti, sul mercato ci sono proposte all inclusive con operazioni illimitate. I conti business sono di solito c/c a spese zero, o che presuppongono spese basse, e ci sono agevolazioni per finanziamenti e servizi assicurativi. Il conto viene usato per l’accredito degli stipendi e spesso c’è la possibilità di gestire le operazioni in blocco, semplificando l’aspetto del pagamento dei dipendenti. Anche il modo di gestire gli incassi è più semplice, si pensi all’accredito automatico delle entrate tramite POS o alla riscossione delle ricevute bancarie.Si tratta di una gestione finanziaria più ordinata e più snella. I movimenti relativi al lavoro si tengono sotto controllo in modo più chiaro e pratico, la contabilità è più ordinata, senza considerare i sistemi di accreditamento degli stipendi concepiti per ottimizzare le operazioni. Si consideri, poi, che le disposizioni antiriciclaggio sono molto rigide e la movimentazione di cifre elevate su un c/c personale potrebbero indurre la banca, oltre una determinata soglia, a segnalare a chi di dovere una situazione potenzialmente sospetta. Un conto corrente dedicato alle attività aziendali agevola anche eventuali controlli dell’Agenzia delle Entrate. A prescindere dal fatto che si appartenga o meno a una tipologia di attività per cui c’è l’obbligo di aprirlo, un c/c aziendale è, comunque, piuttosto conveniente. Questi prodotti offrono servizi studiati per il business, che si rivelano funzionalissimi se non pressoché indispensabili. Per approfondire, è possibile visitare, come detto, il portale Conticorrentiaziendali.it, dove è presente una categoria dedicata alle recensioni , utile valutare i conti correnti business disponibile sul mercato, scegliendo quello che più risponde alle proprie esigenze.In base alla tipologia di attività che si gestisce, si può scegliere il prodotto più appropriato. Nelle ricerche sui siti specializzati, si possono filtrare i contenuti per società di capitali o di persone, per ditte individuali o, infine, per professionisti, autonomi e freelance. Sul mercato ci sono dei prodotti molto mirati, dai conti per gli artigiani ai conti per le startup. I c/c business si differenziano, poi, anche in base al tipo di organizzazione dell’impresa a cui si rivolgono. Ci sono conti correnti per le società semplici, per quelle in nome collettivo, per quelle a responsabilità limitata ecc. In ultimo, distinzione basilare è quella tra c/c tradizionali e c/c online. I secondi tendono a essere più comodi e normalmente sono più economici, poi bisogna valutare sempre le proprie esigenze.