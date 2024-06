Cooperativa muratori Soliera in piena crisi: 'Cantieri bloccati'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Difficoltà finanziarie e di liquidità, dovute al rimbalzo in alto dei prezzi dei materiali nell’ultimo biennio, sembrano essere il motivo della crisi, ripetuto lungo i corridoi e negli ormai ex-cantieri della cooperativa dai soci. Si tratta di indiscrezioni, in quanto i vertici della cooperativa si sono fatti sempre più impermeabili e un vero confronto con il sindacato sulla situazione di crisi non c’è mai stato.

Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil sono preoccupati e delusi dal fatto che la cooperativa non ha trovato nel dialogo un canale utile al confronto, chiusa nelle sue assemblee, con dirigenti e soci-lavoratori silenziosi. Solo ora, i dati negativi di bilancio e la situazione finanziaria, che non hanno mai trovato sfogo in un tavolo aperto, emergono in tutta la loro criticità. Un tavolo di crisi istituzionale è la richiesta dei sindacati per gestire la situazione e far venire allo scoperto i motivi della crisi e le possibili soluzioni. Se c’è crisi servono ammortizzatori sociali e le prospettive devono essere discusse in pubblico, la cooperativa è democrazia e deve rispondere alla comunità che la ospita in modo trasparente e coraggioso. La crisi può avere effetti sulla continuità produttiva, sull’occupazione e sul territorio, per questo i sindacati chiedono alle istituzioni di farsi parte attiva per affrontare la situazione. Purtroppo per tutti, il nuovo inquilino di Castello Campori inizierà dalla Sala dei Cesari con l’agenda già complicata' - chiudono i sindacati.