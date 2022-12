Da Italpizza 100 euro ai lavoratori per il caro-bollette

'È un segno di gratitudine perché i positivi risultati ottenuti sono il frutto dell’opera svolta con passione e dedizione da tutti i collaboratori'

Italpizza quest’anno elargirà un bonus di 100 euro agli oltre 1.000 lavoratori per aiutarli a far fronte al caro-bollette che negli ultimi mesi sta segnando le vite di tante famiglie.

'Il 2022 è stato un anno difficile e complicato, ma la nostra società ha comunque tenuto molto bene sul fronte dei volumi di vendita – afferma Andrea Bondioli, direttore generale di Italpizza –. Nonostante la marginalità si sia contratta a causa del caro materie prime ed energia, abbiamo ritenuto comunque di dimostrare la nostra vicinanza riconoscendo a tutti i lavoratori un bonus di 100 euro per far fronte, in questo momento di difficoltà, al caro bollette – conclude Bondioli –. È un segno di gratitudine perché i positivi risultati ottenuti sono il frutto dell’opera svolta con passione e dedizione da tutti i collaboratori'.





