Dal primo gennaio addio sconto accise: stangata da 18 cent al litro

Era già stato annunciato a novembre al momento del taglio degli sconti , ma ora ci siamo. Dal 1 gennaio addio agli sconti accise su benzina e gasolio Dopo l’approvazione definitiva della Manovra in Parlamento,. Il 31 dicembre, infatti, sarà l’ultimo giorno in cui si potrà fare benzina con lo sconto di 18 centesimi al litro (inizialmente era stato fissato a 30 centesimi dal governo Draghi e poi ridotto a 18 dal governo Meloni).Il calo del prezzo del petrolio al barile ha comunque comportato sinora una riduzione del costo di benzina e diesel alla pompa. Secondo le rilevazioni settimanali del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, tra il 19 e il 25 dicembre il prezzo medio nazionale della verde è sceso a 1,625 euro al litro, a un valore che non vedeva da giugno del 2021. Il diesel è invece arrivato a 1,689 euro, ovvero al livello più basso da poco meno di un anno, precisamente dal 31 gennaio 2022.

