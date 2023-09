Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Doveva essere l'invenzione del millennio, invece è finta come molte, ormai troppe cose a Bologna: lavoratori licenziati, soldi pubblici buttati nell’immondizia - affermano i consiglieri regionali Fdi Evangelisti, Tagliaferri e Cuoghi -. Fico è un vero scandalo: siamo al fianco dei dipendenti che perdono il lavoro. Al sindaco Lepore chiediamo non vaghi tra i comunicati stampa, ma che spieghi perché le amministrazioni hanno investito soldi pubblici in un progetto privato il cui finale era già scritto: il fallimento. Come si sta attivando il Comune per riavere quelle tante risorse investite in un progetto di carta pesta?'