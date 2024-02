Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La distribuzione - si legge in una nota della casa del cavallino rampante - sarà subordinata alla sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci prevista per il 17 aprile 2024. Qualora la proposta di distribuzione di dividendo venga approvata dagli azionisti, la data di stacco della cedola (ex-date) è prevista il 22 aprile 2024, la data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) il 23 aprile 2024 per le azioni ordinarie negoziate sia presso l'EXM in Italia sia presso il NYSE negli Stati Uniti e la data di pagamento del dividendo (payment date) il 3 maggio 2024'.