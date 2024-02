Ferrari, utili record. E il titolo vola in Borsa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il 2023 è stato un anno di grande successo, durante il quale abbiamo rafforzato il nostro marchio attraverso una serie di traguardi che si riflettono nei nostri risultati finanziari senza precedenti.

Per la prima volta il nostro utile netto, in crescita del 34 per cento, ha superato il miliardo di Euro e il margine annuale dell'Ebitda è salito al 38,2 per cento', ha commentato l'Amministratore delegato Benedetto Vigna. 'Abbiamo ora davanti a noi un anno molto importante per l'esecuzione del nostro piano industriale, che prosegue con puntualità lungo un percorso accuratamente delineato. I risultati record del 2023, le ambizioni che abbiamo per il 2024 e l'eccezionale visibilita' sul nostro portafoglio ordini ci permettono di guardare con rafforzata fiducia alla fascia alta dei target 2026'.



Forte di questi dati il titolo del Cavallino sale del 9,2% in Borso a 353 euro. Un exploit al quale hanno certamente contribuito le insistenti le voci sull'arrivo di Lewis Hamilton alla guida della monoposto del team di Maranello.