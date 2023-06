ForModena, ecco la nuova sede di viale Trento Trieste

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La nuova sede, collocata nell’edificio che ospita anche il garage Ferrari, è dotata di tre aule corsi (da 25,10 e 8 postazioni) e due laboratori informatici (da 25 e 10 postazioni), oltre a una sala consultazioni e a uno spazio relax al piano terra, mentre al primo piano ci sono sette uffici, per oltre venti postazioni di lavoro, e una sala riunioni.Curata dalla società di trasformazione urbana CambiaMo, la rifunzionalizzazione degli spazi ha richiesto un investimento complessivo di 265 mila euro finanziato da Comune, ForModena e anche grazie alle risorse messe a bando dalla Regione. I locali sono concessi dal Comune a ForModena per nove anni rinnovabili a canone agevolato.'Con l’inaugurazione di oggi – ha detto il sindaco Muzzarelli – prosegue la lunga e importante storia della formazione professionale pubblica nella nostra città che l’amministrazione ha sempre sostenuto e che continua a sostenere restando dentro a ForModena perché crediamo nel lavoro che svolge e anche questa nuova sede lo dimostra. Oggi però – ha proseguito – non è solo il giorno di ForModena ma di un progetto di rilancio e rigenerazione urbana che ha coinvolto anche CambiaMo e che ha portato alla valorizzazione della funzione pubblica del garage Ferrari, tornato al Comune, ad avere spazi nuovi e più adeguati per la formazione mentre nei locali dell’RNord che ForModena ha lasciato troverà spazio l’Usl.

Una triangolazione virtuosa di rigenerazione urbana con regia pubblica che è, tra l’altro, pienamente coerente con gli indirizzi del nuovo Pug'.



'In coerenza con quanto condiviso nel Patto per il lavoro e per il clima, la Regione Emilia-Romagna – ha affermato l’assessore Colla – sta investendo in modo deciso sulla formazione, perché sappiamo che sulle conoscenze e sui saperi si gioca la partita del nostro futuro. Investire in quella direzione vuol dire anche mettere a disposizione dei nostri giovani, degli utenti deboli, di chi ha necessità di aggiornare le proprie competenze, luoghi belli, accoglienti e con le dotazioni tecniche indispensabili per un apprendimento all’altezza dei nuovi bisogni. Perché anche le aule, i laboratori e gli spazi di condivisione sono fattori fondamentali affinché le persone possano guardare con fiducia al proprio futuro'.



ForModena è l’ente di formazione, accreditato in Regione Emilia Romagna, che ha unificato dal 2013 le tre agenzie formative pubbliche di Modena, Carpi e dei Comuni dell’Area Nord e progetta e realizza corsi e attività formative negli ambiti della formazione continua e permanente, della formazione superiore, per le utenze speciali e per le politiche attive. 'La formazione – ha spiegato Francesco Ori – ha ancora oggi un grande valore come ascensore sociale, ed è fondamentale, quindi, che ci siano soggetti pubblici che ci credono e che investono per far crescere le persone e la società'.