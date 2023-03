Hera: con Acr nasce primo operatore nazionale in attività di bonifica

Il closing fa seguito all’ accordo vincolante firmato dalle parti lo scorso 7 novembre 2022, con l’acquisizione da parte della multiutility del 60% di ACR e il conferimento nella nuova società di alcune attività di bonifica e global service precedentemente in capo ad Hera amniente. Il restante 40% rimane in capo alla famiglia Reggiani.In data odierna, inoltre, è stato nominato il Cda della nuova ACR, in cui amministratori delegati restano i fratelli Alberto e Claudio Reggiani.'La partnership con un operatore importante sia a livello locale che nel panorama nazionale consentirà alla multiutility, già leader nel settore ambiente, di rafforzare ulteriormente la propria leadership nel campo delle bonifiche, nel trattamento dei rifiuti industriali, nel decommissioning e nei lavori civili legati all’oil&gas. Il contributo atteso alla crescita del margine operativo lordo consolidato del Gruppo Hera è pari a circa 20 milioni di euro' - si legge in una nota Hera.'Per il Gruppo Hera investire in un importante operatore emiliano come ACR è perfettamente in linea con l’orientamento strategico del Gruppo che, con le sue attività, mira a garantire ritorni positivi e benefici economici per i territori, rendendoli sempre più competitivi. Inoltre, in piena continuità con le operazioni già concluse in questi anni - ha dichiarato il presidente del Gruppo Hera Tomaso Tommasi di Vignano - la partnership con ACR ci consente di potenziare i servizi ambientali dedicati alle grandi aziende, espandendo la capacità operativa e impiantistica e ampliando la nostra presenza sul territorio nazionale.

In uno scenario complesso, caratterizzato da carenze infrastrutturali e da un’elevata frammentazione del settore, oggi le imprese richiedono servizi di gestione integrata dei propri rifiuti industriali. Forti della nostra pluriennale esperienza, con impianti all’avanguardia e personale altamente specializzato, siamo in grado di supportare le aziende con proposte chiavi in mano, con elevati standard di qualità e sicurezza, avanzate anche in termini di economia circolare, per rendere sempre più efficienti e virtuosi i loro processi e aiutarle a raggiungere obiettivi di sostenibilità concreti, misurabili e sempre più sfidanti. Le sinergie che derivano da operazioni come questa porteranno, pertanto, benefici concreti per tutti i nostri clienti business e genereranno ricadute positive anche per i territori serviti'.



'Siamo lieti di entrare a far parte di una realtà come il Gruppo Hera, una tra le maggiori multiutility italiane che però ha mantenuto un forte radicamento sul territorio – hanno commentato i fratelli Alberto e Claudio Reggiani -. Noi e i nostri collaboratori riteniamo questa partnership uno step fondamentale per la crescita dell’azienda, che ci consentirà sia di rafforzare la nostra presenza nel core business delle bonifiche sia di entrare nel mondo del global service. Con questa operazione arricchiamo, infatti, le attività del settore ambientale, integrando tutte le competenze necessarie e fondamentali per poter essere annoverati tra i più importanti player a livello nazionale in questi ambiti'.