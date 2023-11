HeraLab, palazzo comunale e Windsor Park esempio efficienza energetica

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il percorso, partito ad aprile, ha permesso di individuare le opportunità da non perdere relative a efficienza energetica, energie rinnovabili e Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): la visita ai cantieri in corso a palazzo comunale e nel complesso residenziale Windsor Park, a cura di Hera Servizi Energia, sono stati l’occasione per riflettere sull’efficientamento energetico come percorso ormai ineludibile per qualsiasi realtà, pubblica o privata, che miri a essere sostenibile riducendo i costi e migliorando le prestazioni.

Nel palazzo comunale di piazza Grande (patrimonio Unesco) Hse ha intrapreso un intervento di adeguamento normativo e di efficientamento energetico accettando la sfida di rispettare i vincoli monumentali imposti dalla Soprintendenza e allo stesso tempo di mantenere l’operatività degli uffici. In particolare, gli interventi riguardano gli infissi, l’illuminazione anche delle sale storiche e la riqualificazione dell’impianto elettrico. Alla fine dei lavori il municipio vedrà un risparmio di emissioni di Co2 pari a oltre 79mila chili in un anno (la stessa quantità assorbita annualmente da 529 alberi).



Al Windsor Park di strada San Faustino, invece, Hse sta portando a termine un piano di riqualificazione energetica di massima difficoltà per dimensione e complessità delle lavorazioni. Gli interventi riguardano infatti un complesso residenziale di 665 unità immobiliari e sono previsti la realizzazione di un cappotto esterno sui balconi e di una facciata ventilata, nonché il rifacimento della centrale termica, al fine di raggiungere elevati rendimenti sull’energia primaria, oltre che la realizzazione del sistema di ripartizione e contabilizzazione dei consumi individuali.



La copertura avrà infine un impianto solare termico. Il risparmio energetico stimato col passaggio dalla classe energetica F alla classe B sarà del 63%.



L’obiettivo del LAB, acronimo di Local Advisory Board e anche abbreviazione di laboratorio, è quello di stringere altri legami con il territorio e condividere proposte innovative: ad Hera il compito di contribuire all’ideazione e allo sviluppo di modelli da applicare al territorio per cogliere le sfide della transizione ecologica. Gli esperti che formano il tavolo di HeraLAB Modena, e che rappresentano i diversi portatori d’interesse locali, hanno individuato alcune potenziali collaborazioni su cui concentrarsi nel percorso verso la neutralità carbonica.