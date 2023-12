Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Panariagroup Industrie Ceramiche, fondata nel 1974, oggi è leader mondiale nella produzione e distribuzione di superfici in ceramica per pavimenti e rivestimenti. Con oltre 1.700 dipendenti, oltre 10.000 clienti professionali, 7 stabilimenti produttivi (3 in Italia, 2 in Portogallo, 1 in Germania e 1 negli Stati Uniti) e 452 milioni di fatturato nel 2022.Lo scorso ottobre, in occasione di Tecna, a Mussini era stato consegnato il Premio speciale alla Carriera.