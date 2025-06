Industria ceramica al bivio sul tema energia: 'Innovazione tecnologica al massimo, UE e Governo facciano la propria parte'

Trenta anni di carenza per non dire di assenza di politica industriale e di un piano infrastrutturale porta a fare emergere più o meno gli stessi temi critici nel corso degli appuntamenti annuali con le analisi congiunturali di settore. Ed è ciò che è successo questa mattina presso la sede di Confindustria ceramica, dove il presidente Augusto Ciarrocchi, insieme al direttore Armando Cafiero, ha tracciato il punto della situazione partendo da alcuni macro-dati: l'industria ceramiche italiana nel 2024 ha fatturato 7,5 miliardi di euro con 248 imprese, oltre 26.000 addetti diretti ed altrettanti nell’indotto. Per le piastrelle e lastre di ceramica le vendite sono aumentate dai 2,5%. E ora si attestano a 378,3 milioni di metri quadrati per 6,1 miliardi di euro e una quota export al 82%.Una tenuta del settore frutto di investimenti, soprattutto in innovazione tecnologica, ma che, e qui sta il nodo, registrano nell'ultimo anno un evidente crollo del 19,4%, attestandosi oggi al 6,3% del fatturato.Ed è qui che si innesta il vero nodo della questione presente e futura: Il tema dell'energia. 'La ceramica italiana ha fatto la sua parte. Ha investito, ha innovato, ha abbattuto le emissioni fino a raggiungere 'i più bassi livelli al mondo.Ora, però, la tenuta del settore rischia di essere compromessa da fattori esterni sempre più penalizzanti' - afferma il Presidente che nella propria relazione ha chiesto azioni immediate su tre fronti: energia, commercio internazionale e infrastrutture. Ma con il primo che ora assume un priorità assoluta.'Non è prevedibile oggi un ulteriore salto tecnologico – ha dichiarato Ciarrocchi – eppure continuiamo a pagare un conto sempre più salato per il sistema ETS, che da misura ambientale si sta trasformando in una vera e propria tassa sulla produzione'.I numeri parlano chiaro: le quote ETS sono passate da 10 a 75 euro a tonnellata tra il 2018 e il 2025, traducendosi in 120 milioni di euro annui di costi aggiuntivi per il comparto. Un drenaggio di risorse che colpisce proprio gli investimenti in efficienza e innovazione, cardine della competitività internazionale del settore.Da qui le: per contrastare questa spirale, Ciarrocchi chiede che le imprese ceramiche vengano incluse nei settori ammessi alla compensazione dei costi indiretti, e che venga sospesa la riduzione delle quote gratuite prevista dal 2026, almeno fino a quando non saranno disponibili soluzioni tecnologiche concretamente applicabili.Dalle richieste a Bruxelles a quelle a Roma.Al governo il presidente di Confindustria Ceramica sollecita un intervento sul mercato del gas, 'per azzerare il differenziale tra PSV e TTF, che oscilla tra i 2 e i 5 euro per MWh', e per varare una Gas Release operativa, capace di rispondere in modo stabile e strutturale alle esigenze energetiche delle aziende.Sul versante internazionale, si intensificano le preoccupazioni legate ai flussi commerciali. Due in particolare i punti critici segnalati da Ciarrocchi. Il primo è l’accordo USA-UE sui dazi, che – sottolinea – 'va raggiunto al più presto'. La ceramica italiana, infatti, ha investito direttamente negli Stati Uniti, arrivando a coprire un terzo della produzione nazionale americana, e rappresenta quindi un partner industriale strategico e non più un concorrente da penalizzare.Il secondo è l’aumento delle importazioni dalla ceramica indiana, che secondo Ciarrocchi beneficia di aiuti di Stato, dumping economico, ambientale e sociale. Dopo il +67% registrato nel 2023, i volumi sono rimasti stabili nel 2024, ma hanno ricominciato a salire nel primo trimestre 2025 (+10%).'Il livello attuale dei dazi antidumping è troppo basso – ha affermato – e viene sistematicamente assorbito. È indispensabile un intervento senza indugi. La ceramica deve essere esclusa da ogni trattativa per un’area di libero scambio UE-India, fino alla soluzione di queste criticità'.Ciarrocchi ha anche rilanciato l’introduzione di una normativa europea sulla denominazione d’origine, che consenta al consumatore di conoscere realmente la provenienza dei prodotti e scegliere in modo consapevole.Il grido d’allarme si estende infine al terreno delle infrastrutture. Con la prossima chiusura del ponte sul fiume Secchia, i problemi di mobilità nell’area ceramica emiliana si faranno ancora più evidenti. Un tavolo congiunto tra amministrazioni, imprese e sindacati ha messo a punto alcune misure emergenziali – come l’estensione degli orari di carico nei magazzini – ma il tema strutturale rimane.'Auspico che passata l’emergenza si proceda rapidamente – ha dichiarato Ciarrocchi – alla realizzazione del terzo ponte sul Secchia nella fascia pedemontana, all’avvio dei cantieri della Bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo e al raddoppio della Pedemontana nel Comune di Sassuolo, oggi vero collo di bottiglia lungo l’asse est-ovest'.Nonostante le difficoltà, il settore mantiene intatta la propria capacità attrattiva. A testimoniarlo è la 42ª edizione di Cersaie, che registra già il tutto esaurito su 155.000 metri quadrati, con 10.000 mq in più rispetto al 2024. Un risultato raggiunto anche grazie all’apertura del Padiglione 19 dedicato alla posa, mentre cresce lo spazio per l’arredobagno, sostenuto sia da riconferme che da nuovi ingressi.'Cersaie continua a essere il luogo privilegiato per l’incontro tra produzione, distribuzione e progettazione – ha concluso Ciarrocchi –. Le nostre imprese sono pronte a investire. Ma serve un contesto che permetta loro di farlo, e di farlo qui'.