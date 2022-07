Inflazione mai così male dal 1986, Federconsumatori: 'Si va verso 10%'

A giugno l’inflazione nazionale ha raggiunto l’8%, con una crescita impetuosa sul mese di maggio (6,8%). Va ricordato che ad aprile il dato definitivo generale d’inflazione si era attestato al 6%. A giugno l’inflazione sul carrello della spesa sale dal 6,7% all’8,3%, con la performance negativa della frutta fresca, +10,9%, e dei vegetali freschi, +11,8%. Bisogna tornare a 36 anni fa, al gennaio 1986, per ritrovare una inflazione superiore. A molti peraltro la crescita dei prezzi di beni e servizi pare superiore a quella registrata da ISTAT, non soltanto nel carrello della spesa.'Tra due settimane avremo a disposizione il dato modenese, che aveva registrato a maggio il 7,1%, un dato superiore a quello nazionale. In tutto questo si registra, per quanto possibile, una notizia positiva.