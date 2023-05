Italpizza alla fiera Plma di Amsterdam

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













In seguito alle acquisizioni di fine 2022 di nuovi stabilimenti nel Mantovano, Italpizza ha messo a punto nuovi prodotti e ampliato la propria capacità produttiva. In particolare, sono state implementate nuove tecnologie che consentono di produrre una gamma completa di prodotti, dalla fascia premium del mercato al mainstream. Quindi non solo la tecnologia storica degli stabilimenti di Modena, ma anche le nuove tecnologie acquisite da Mantova consentiranno di offrire sul mercato nuovi prodotti, a partire dalla pizza ultrasottile, per finire con le pizzette e le pizze stampate.