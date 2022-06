Italpizza investe a Prato e salva 70 posti di lavoro

Il Gruppo Italpizza, leader nella produzione di pizze surgelate, ha acquisito i diritti del ramo d’azienda pizze della concorrente Nuova Food Italia S.r.l. di Prato, industria che dispone di uno stabilimento di 7.500 mq con una linea produttiva dedicata alla realizzazione di pizze e basi pizza surgelate in cui sono occupati oltre 70 lavoratori.A seguito delle recenti crisi macro economiche, Nuova Food Italia Srl era entrata in una fase di difficoltà finanziaria che avrebbe potuto compromettere il mantenimento dei livelli occupazionali. Da qui la decisione della proprietà di dare una svolta per offrire alle maestranze una prospettiva futura stabile e certa.Per questa operazione Italpizza ha costituito una nuova società denominata “Gegé S.r.l.”, di cui possedeva già da anni il marchio e che gestirà il nuovo sito produttivo.

