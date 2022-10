Italpizza selezionata tra le migliori aziende alimentari italiane

La società di analisi ItalyPost, in collaborazione con il Corriere della Sera, ha effettuato una ricerca per individuare le 1.000 PMI Champion che si sono particolarmente distinte nel 2021 per i propri dati di crescita e fatturato. Tra queste, sono state selezionate le “50 Top Performer” suddivise in quattro diversi settori: Food&Beverage, Meccanica, Chimica-farmaceutica, Comparto moda.Per il settore Food è stata selezionata anche Italpizza, che negli ultimi anni ha visto una crescita esponenziale del proprio fatturato e della propria capacità di essere presente sul mercato con prodotti di qualità leader del settore, e con dati economico-finanziari in perfetto equilibrio. All’analisi di dati fondamentali riguardanti il fatturato (180 milioni nel 2021) e un dato di export pari a due terzi del volume d’affari (56 Paesi serviti in tutto il mondo), si è affiancato il racconto della storia di un’azienda nata oltre 30 anni fa che da allora non ha mai smesso di innovare il settore alimentare con idee sempre nuove.'Siamo orgogliosi di questo risultato, - afferma il Fondatore e CEO Cristian Pederzini– reso possibile grazie al valore e alla qualità delle nostre maestranze che consentono di produrre delle pizze di alta qualità con un processo manuale a lunghissima lievitazione e cottura in forno a legna. Questo fa la differenza al punto che Italpizza non è un’industria di pizze, ma una Pizzeria industriale'.