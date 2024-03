L’alba di una nuova sfida: YF Studio apre le porte alla creatività

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

YF Studio , l’azienda fondata dai due trentenni, Tommaso Simonini ed Enrico Bellei, nel 2020.Tanta l’affluenza con oltre 600 persone tra addetti ai lavori, collaboratori e amici; oltre al saluto del sindaco Gianfrancesco Menani anche quello del presidente della Regione Stefano Bonaccini: 'Questa era una terra povera, i nostri nonni, grazie alla loro lungimiranza e tenacia l’hanno trasformata in terra di industria e lavoro. Ma non dobbiamo mai stare fermi: prepariamoci ad andare in contro a un mondo in cui ci saranno sempre più lavori che prima non esistevano, e abbiamo bisogno di giovani come voi per rimanere competitivi' - con queste parole il presidente della Regione Emilia-Romagna ha incoraggiato i ragazzi di YF Studio a perseverare nella loro missione quotidiana.

Alla festa ha preso parte anche la consigliera regionale Giulia Pigoni, sempre vicina alla Sassuolo che lavora.

'I nuovi uffici in pieno centro si sviluppano su tre piani e ospitano la Creative Room, un’area polivalente di 250 mq pensata per ospitare shooting fotografici, conferenze, mostre, set video, fino a eventi musicali - racconta Enrico Bellei, che ha aggiunto -. Questo è un sogno che diventa realtà, ora dobbiamo lavorare per continuare questo percorso'.



Dello stesso avviso Tommaso Simonini, che con Enrico condivide la sfida di fare impresa: 'Ringrazio tutti coloro che sono passato a trovarci, ringrazio le realtà che già ci hanno scelto e tutti i ragazzi che, oramai dall’inizio, fanno parte di questa grande avventura. Pronti a dare il meglio, sempre'.





Tommaso Simonini ed Enrico Bellei con Stefano Bonaccini, sopra una foto con l'intero gruppo di YF Studio