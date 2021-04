Luigi e Vincenzo Cremonini condannati a tre anni

La scorsa settimana la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'Appello facendo diventare definitiva la condanna a 3 anni di carcere e la multa di 150 mila euro per Luigi Cremonini, presidente del gruppo Cremonini, e per il figlio Vincenzo, oggi a capo del colosso delle carni. Definitivi anche i 2 anni di reclusione e i 50 mila euro di multa per il vice presidente Illias Aratri.I tre sono stati condannati per insider trading nel contesto di un'operazione di acquisto di alcuni titoli della società nel 2008. L'indagine sul caso di market abuse era stata coordinata dall'allora pm di Milano, ora procuratore aggiunto, Eugenio Fusco. Le stesse pene erano state inflitte in primo grado.