Manila Grace, gruppo in concordato: 93 dipendenti in cassa integrazione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













).Lo comunica il sindacato Femca Cisl Emilia Centrale, che oggi ha partecipato all’esame congiunto della crisi aziendale in videoconferenza con il Ministero del Lavoro. Nei giorni scorsi, infatti, la Antress Industry è stata ammessa al concordato preventivo dal tribunale di Modena.'Siamo impegnati a salvare tutti i 93 posti di lavoro, di cui una cinquantina a Carpi tra lo stabilimento e l’outlet – dichiara Roberto Giardiello, sindacalista della Femca Cisl Emilia Centrale - L'azienda è in difficoltà da tempo e la situazione è peggiorata con il Covid. Sembra ci siano alcune aziende interessate a rilevarla, perché Manila Grace è comunque un marchio conosciuto e i dipendenti hanno una alta professionalità. Intanto abbiamo garantito loro per un anno una fonte reddito e li accompagneremo in questa delicata fase in vista dell'auspicata cessione dell'azienda'.